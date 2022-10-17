Москва, , 12:11 — REGNUM Российское общество «Знание» выступит партнером ежегодной международной профориентационной акции «День IT-знаний» и поддержит шестичасовую трансляцию с участием ведущих экспертов. Главной темой акции в этом году станут видеотехнологии. Школьникам расскажут, как они устроены, в каких сервисах применяются, и какие специалисты их создают. Мероприятие состоится 21 октября. «День IT-знаний» в шестой раз организует VK при поддержке Минпросвещения РФ, образовательного центра «Сириус», Учи. ру, Сферума, технологических компаний и вузов страны.

ВКонтакте Иван Шилов, ИА REGNUM

На акции «День IT-знаний» выступят заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева, СЕО ВКонтакте, VK Звонки и VK Видео Марина Краснова, CTO ВКонтакте, VK Звонки и VK Видео Александр Тоболь, директор по видеосервисам VK Федор Ежов, руководитель направления студенческих проектов VK Евгения Евтеева, директор по машинному обучению и медиарекомендациям ВКонтакте Александр Дзюба, руководитель молодежных программ VK Оксана Прохоренко, эксперты Учи. ру и профориентационного проекта «Билет в будущее» и другие специалисты.

Трансляция эфира будет проходить на сайте акции, а также на сайте Российского общества «Знание» и в сообществе ВКонтакте 21 октября с 08:00 до 14:00 по московскому времени. Запланированы включения из Москвы, Санкт-Петербурга и федеральной территории Сириус. Цель профориентационной акции «День IT-знаний» — помочь школьникам найти свой путь в IT. Узнавая о различных технологиях, подростки могут наметить образовательную траекторию, которая приведет их к работе в IT-индустрии.

«Как показывают данные июльского исследования ВЦИОМ, молодежь 18—24 лет в большей степени, чем другие социально-демографические группы, воспринимает IT-специалистов как статусную профессию (5,49 балла из 7). И очевидно, что развитие информационных технологий напрямую зависит от вовлеченности молодого поколения в эту сферу. А такие познавательные акции, как «День IT-знаний», помогают заинтересовать ребят школьного возраста технологическим творчеством и способствуют развитию их увлеченности», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль .

«На протяжении последних пяти лет VK проводит акцию День IT-знаний, которая находит отклик у сотен тысяч школьников по всей стране. В этом году мы расскажем ребятам про видеотехнологии: из уст экспертов VK и индустрии они узнают, как устроен видеоконтент, что находится под капотом у популярных видеосервисов и какие специалисты их создают. Дальше мы продолжим погружать школьников в мир видеотехнологий на «Уроке цифры» и других проектах, — комментирует Сергей Марданов , директор по связям с университетами VK.

Каждый год «День IT-знаний» посвящен разным технологическим направлениям. В 2021 году темой акции была разработка игр, в 2020-м — технологии соцсетей, в 2019-м — большие данные, в 2018-м — безопасность в интернете.

Профориентационная акция «День IT-знаний» проходит шестой год подряд по инициативе компании VK при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Российского общества «Знание», технологических компаний и вузов страны. В 2021 году акция охватила более 290 тысяч школьников и свыше 5,7 тысяч школ со всей России.