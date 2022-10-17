Калининград, 17 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В городе Багратионовск Калининградской области планируют открыть гостиницу и ресторан в замке Прейсиш-Эйлау. Кроме того, было предложено открыть там образовательный центр и разместить историческую экспозицию, пишет «Калининград RU».

Алексей Колчин ИА REGNUM Поединки рыцарей средневековья

«Мы приобрели замок Прейсиш-Эйлау, чтобы восстановить его, включить в современную жизнь региона и сохранить для будущих поколений. Мы долго приглядывались к этому объекту, у него многострадальная судьба, и было тяжело наблюдать за его состоянием. Однако мы видим в нём и коммерческий потенциал с учётом его истории и наследия, ведь и он, и сама местность оставили яркий след не только в Средневековье, но и в эпоху Нового времени», — отметил новый собственник исторического здания Владимир Мазурок.

Он обратил внимание, что в мире есть достойные примеры приспособления объектов старины, и рассчитывает, что замок Прейсиш-Эйлау станет одним из них.

«Это непростой проект, но мы мыслим долгосрочными категориями и готовы развивать объект вдолгую, не гонясь за быстрой отдачей. В нём можно совместить несколько функций — гостиницу, гастрономический ресторан, историческую экспозицию, образовательный центр», — пояснил Мазурок.

Напомним, замок Прейсиш-Эйлау власти решили продать еще летом 2022 года на открытом конкурсе. Начальная цена за замок составляла всего лишь 4,7 млн рублей. В октябре победителем аукциона признали компанию ООО «ГринАртДевелопмент», которая предложила за исторический объект 7,6 миллионов рублей. Компанией владеет бизнес-партнер Олега Грефа — Владимир Мазурок.