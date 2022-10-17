Пекин, , 12:10 — REGNUM С призывом обеспечить условия для надлежащего функционирования своих посольства и консульств обращается к Великобритании Китай. Об этом 17 октября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

«Посольство и консульства КНР в Великобритании подчиняются местному законодательству, мы надеемся, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях и Венской конвенцией о консульских сношениях Великобритания обеспечит надлежащее функционирование посольства и консульств КНР», — сказал он, комментируя сообщения о том, что на протестующего из Гонконга около китайского консульства в Манчестере было совершено нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Государственного комитета по делам развития и реформ Китая Чжао Чэньсин заявил, что инвесторов из всех стран мира приглашает для освоения рынка Китая правительство КНР.