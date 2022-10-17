Тверь, 22 ноября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. В Твери 46-летний врач скончалась после того, как ей отказали в госпитализации, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

По версии следствия, вечером 30 октября 2019 года 46-летняя женщина, врач лечебной физкультуры государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 6» почувствовала себя плохо и вызвала на дом скорую. Медики доставили женщину в больницу, где она же и работала. Однако после осмотра дежурным врачом её отпустили домой, не найдя оснований для экстренной госпитализации и стационарного лечения. Когда женщина вернулась домой, ей стало хуже. Снова вызвали скорую, которая не стала её госпитализировать. Утром 31 октября женщина скончалась дома — прибывшая уже в третий раз бригада скорой констатировала ее смерть. Причиной смерти потерпевшей явилось острое сердечное заболевание.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СКР.