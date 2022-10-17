Новосибирск, , 12:11 — REGNUM Новосибирская область в сентябре показала самую серьёзную динамику снижения выдачи потребкредитов среди регионов. Это следует из данных, опубликованных Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«По данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, количество выданных потребительских кредитов в сентябре 2022 года составило 1,01 млн. ед., снизившись на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем, — уточнили в НБКИ. — Стоит отметить, что самую серьёзную динамику снижения выдачи потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Новосибирская (-12,7%) и Иркутская (-12,6%) области, Алтайский край (-12,5%), а также Кемеровская (-12,2%) и Омская (-11,9%) области».

По данным кандидата экономических наук, доцента кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Тамары Поповой, Новосибирская область входит в топ-15 регионов России как по объёму кредитов, выданных физическим лицам, так и по количеству выданных потребительских кредитов.

«Важно отметить, что регионы России имеют свою специфику и неодинаково реагируют на макроэкономические факторы. Это временные всплески. Так, например, в феврале, марте, июле и августе 2022 года Новосибирская область показывала динамику выдачи кредитов гражданам лучше, чем в среднем по стране, а в сентябре поэтому же критерию — хуже, чем в среднем по стране. Это и месяцы с высокими темпами роста, и со значительным снижением объемов кредита, — отметила Попова. — При этом данные НВКИ показывают, что сентябрьское сокращение потребительского кредитования в нашем регионе сильнее, чем в других из топ-30 в этой сфере. Таким образом, отклонения в отдельные месяцы не позволяют выявить серьёзных тенденций. Важно, чтобы рост портфеля потребительских кредитов не превышал рост доходов населения. В противном случае будет возрастать просроченная задолженность, что плохо как для банков, так и для населения».

Эксперт уточнила, что по актуальным данным Банка России, уровень просроченной задолженности в Новосибирской области немного меньше, чем в среднем по стране. Это, считает Тамара Попова, говорит о том, что жители региона адекватно оценивают свои способности по погашению кредитов.