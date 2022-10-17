Анадырь, 17 октября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В селе Лаврентия 16 октября после тушения пожара обнаружили труп мужчины, сообщили в СУ СК РФ по Чукотке.

24.mchs.gov.ru На пожаре

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Погибшему был 31 год. Пожар тушили в лодочном гараже. Следователи проводят доследственную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Ивановка Шарыповского района Красноярского края 15 октября произошёл пожар, жертвами которого стали дети.