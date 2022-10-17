Белогорск, Амурская область, 17 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Спальники для военнослужащих начали шить в швейном цехе Белогорска. Материалы приобретаются на деньги, которые присылают горожане, сообщило ИА AmurLife. В планах предпринимателя также начать делать балаклавы.

Александр Погожев ИА REGNUM Помощь мобилизованным

Сшиты уже 24 спальных мешка, в планах — отшить ещё 80. Кроме того, бойцам уже передали 70 специальных сидений.

Из Белогорска бойцам также отправили 67 упаковок с газовыми баллонами и столько же компактных газовых горелок, отметил глава города Станислав Мелюков. Он поблагодарил предпринимателей за помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября жители и предприниматели Белогорска собрали наборы дополнительной помощи для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Амурской области. В наборы вошли термо и обычное нижнее бельё, носки, аптечка, фонарик, батарейки, дорожные наборы, ручка, блокнот, изолента, вязаные перчатки, средства гигиены, зажигалки и сигареты.