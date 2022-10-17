Москва, 17 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Москва выполнила задачу по частичной мобилизации. Об этом в своём телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

«По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — написал Собянин.

По его словам, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным «в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей».

Собянин поблагодарил жителей столицы и выразил надежду на то, чтобы все призванные вернулись живыми, здоровыми, с победой, а также «отстояли безопасность и независимость нашей страны».