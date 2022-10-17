Ижевск, , 12:06 — REGNUM В двадцатиэтажном доме в Ижевске произошел пожар из-за неисправной стиральной машины. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии.

Пожар в Ижевске из-за стиральной машины пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

Мужчина решил постирать белье в машине с поврежденным проводом. В результате нарушенная изоляция вместе с повышенной влажностью в ванной комнате привели к возгоранию.

«Квартира, располагавшаяся на девятом этаже двадцатиэтажного дома, пожарным извещателем оборудована не была. Хозяин горения не заметил», — подчеркнули в пресс-службе.

Однако, благодаря бдительности соседей, которые почувствовали запах дыма и вызвали пожарных, удалось избежать трагедии.

В управлении подчеркнули, что из-за неправильного монтажа электрооборудования в период с января по сентябрь текущего года в республике произошло 360 пожаров, от огня пострадали 42 транспортных средства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии произошел пожар в одном из многоэтажных домов в городе Прохладный. В результате пожара погибли вдвое несовершеннолетних. В настоящее время причины пожара устанавливают следователи СКР по региону.

Читайте также: Двое детей погибли при пожаре в Кабардино-Балкарии