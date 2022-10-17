Брюссель, 17 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Полиция нравов Ирана попадёт под санкции Европейского союза. Такие меры будут приняты из-за подавления протестов в стране, вспыхнувших на фоне смерти Махсы Амини. Об этом 17 октября сообщили министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по прибытии на заседание глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы сегодня на этой встрече глав МИД дополнительно к уже действующим санкционным пакетам в отношении Ирана запустим новый специфический санкционный пакет, который призван наказать ответственных за жестокие преступления в отношении женщин, подростков и мужчин», — цитирует ТАСС главу германского внешнеполитического ведомства.

Она уточнила, что среди включённых в список — так называемая полиция нравов Ирана. Так, попавшие под санкции граждане не смогут въезжать в страны ЕС. Кроме того, будут заморожены их активы в сообществе, если таковые имеются.

«Также ясно, что если этот режим и впредь будет таким образом подавлять свое население, то последуют новые санкционные пакеты», — пообещала Бербок.

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Как сообщало ИА REGNUM, после смерти в Иране 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов, в стране вспыхнули массовые протесты, поддержанные в ряде европейских стран, в частности во Франции и Великобритании. Во время беспорядков в Иране, по сообщениям СМИ, погибло уже более 40 человек.

Отметим, что санкции в связи с отключением интернета и подавлением протестов в Иране уже ввели США и Канада. Так, введённые Оттавой ограничительные меры затрагивают 25 физических и девять юридических лиц, в том числе должностных лиц корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и министерства разведки и безопасности.

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