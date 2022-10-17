Москва, , 12:06 — REGNUM Проблема отсутствия качественного современного российского кино упирается в кадровый состав курирующих эту сферу подразделений министерства культуры и состояние мозгов российских кинематографистов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 17 октября, комментируя поручения президента России.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Владимир Путин поручил закрепить в законодательстве нормы о полном государственном финансировании фильмов для детей и подростков.

Кроме того, правительству и АНО «Институт развития интернета» поручено обеспечить регулярное производство в новых форматах востребованного цифрового контента и мультимедийных продуктов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.

« При сегодняшней ситуации с распределением государственного финансирования на кинематограф и собственно с производством фильмов вообще и фильмов для детей и молодёжи в частности поручение, данное президентом, само по себе ничего не улучшит. Проблема отсутствия качественного современного российского кино упирается в кадровый состав курирующих эту сферу подразделений министерства культуры и состояние мозгов российских кинематографистов. Трудно даже сказать, кто в сегодняшнем российском государстве способен изменить то, что мы здесь имеем, в правильную сторону. Администрация президента? Вряд ли. Государственная дума? Пожалуй, но только если эта работа будет поручена депутатам «Справедливой России» — За правду» и КПРФ. Но этого им не поручат: «чужие здесь не ходят»…

Итак, ещё раз: кто будет распределять деньги и, соответственно, кто будет снимать фильмы на государственные средства, — вот в чём вопрос. А сами средства — это лишь дрова; ими можно и публичный дом, и храм отапливать!