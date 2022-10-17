Ирак, 17 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Осушение оросительных каналов в северном Ираке привело к обнаружению памятников истории, датируемых VIII веком до н. э. Об этом 17 октября сообщает Kurdistan 24.

@UNESCOIraq Барельеф в северном Ираке

По данным журналистов, в окрестностях города Файда на севере Иракского Курдистана был найден барельеф, изображающий 13 скульптур воинов, крестьян и домашних животных, созданный в Древней Ассирии.

По предварительным оценкам, обнаруженный барельеф относится к эпохе ассирийского царя Саргона II (705−721 гг. до н. э.) и его преемника Сеннахирима. В настоящий момент район обнаружения памятника закрыт для посещений, на месте работают археологи, которые намерены обнаружить новые памятники истории.