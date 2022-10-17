Вашингтон, 17 октября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В американском Сенате встревожены тем, что Саудовская Аравия может поделиться с Россией «чувствительными» оборонными технологиями США, о чем член комитета Сената по вооруженным силам Ричард Блументал заявил в интервью газете Guardian.

United States Senate Ричард Блументал

Блументал ранее выступил с предложением на год заморозить продажу оружия Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, и заявил журналистам, что намерен «глубже изучить этот риск» в ходе обсуждений с Пентагоном.

Блументал также заявил, что одна из его главных забот — не допустить, чтобы Россия воспользовалась «чувствительными» технологиями, которыми США поделились со своими партнерами в Эр-Рияде.

«Мы будем консультироваться с Пентагоном, очень откровенно поговорим с ними о том, как они оценивают риск при передаче технологий передовых систем вооружений, — сказал он. — Я не делаю поспешных выводов, но это должно быть предметом пристального внимания».

Сенатор также сказал, что поддерживает предложение о том, чтобы передать оружие, которое в настоящее время находится в Саудовской Аравии, и то, что еще находится в пути, киевскому режиму.

Некоторые аналитики отмечают, что передача оружия Киеву будет осложняться тем, что для управления системами потребуется американский персонал, а это станет неприемлемой эскалацией конфликта. Блументал подчеркнул, что американский персонал может проводить обучение за пределами территории б. УССР.

Старший научный сотрудник Ассоциации по контролю над вооружениями Джефф Абрамсон сказал, что Саудовская Аравия на протяжении многих лет была крупным покупателем американского военного оборудования, включая некоторые из самых сложных систем вооружений.

«Вполне вероятно, что у саудовцев есть информация об оружии, которую Соединенные Штаты не хотели бы передавать России, — сказал он. — Правда в том, что Соединенные Штаты поставляют оружие многим недемократическим режимам по всему миру, и потенциальный обмен оборонной информацией — лишь одна из многих проблем, связанных с тем, что эти отношения могут скорее навредить, чем помочь, национальному и глобальному миру и безопасности».