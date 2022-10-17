Лондон, 17 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Рецессия, которая продлится до лета следующего года, наблюдается в экономике Великобритании. Такой вывод сделали аналитики консалтинговой компании EY Item Club, пишет 17 октября газета Evening Standard.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон. Великобритания

В аналитическом отчёте говорится, что в каждом квартале экономика будет сокращаться на 0,2%. Это приведёт к падению ВВП на 0,3% в 2023 году.

Спад происходит на фоне резкого увеличения цен на энергоносители, роста инфляции и повышения процентных ставок. Инфляция в Британии дошла до максимальных показателей за последние 40 лет.

Прежде эта же компания прогнозировала британской экономике рост на 1% к 2023 году. Представитель EY Item Club Хайвел Болл подчеркнул, что «страну ждёт трудный период», и сомнений в этом нет.

«Британским компаниям необходимо разработать антикризисные меры и продумать различные сценарии, а также помнить о поддержке, которую они могут оказать клиентам и сотрудникам», — заявил Болл.

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