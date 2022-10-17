Владикавказ, 17 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Северной Осетии будет оказана единовременная поддержка семьям резервистов, призванных по указу о частичной мобилизации. Власти региона приняли решение о выплате им по 30 тыс. рублей. Об этом в ходе еженедельного аппаратного совещания сообщил глава РСО-Алании Сергей Меняйло.

Министерство обороны Российской Федерации Частичная мобилизация

«Проект указа по помощи семьям мобилизованных готов. (…) Пока мы рассматриваем единовременную выплату в 30 тыс. рублей, дальше посмотрим, как будет», — цитирует руководителя республики «Интерфакс».

По словам Меняйло, выплаты начнутся в тот же день после подписания указа. Финансирование поддержки семей мобилизованных будет производиться за счет средств регионального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Меняйло поручил найти возможность компенсировать мобилизованным затраты на экипировку.