Москва, 17 октября 2022, 12:02 — REGNUM Межфракционный доработанный законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды может быть принят Госдумой в самое ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Duma.gov.ru

«На следующей неделе должен быть закон внесен как межфракционный, в течение следующей недели принят в первом чтении, затем — второе, третье, и к вам направляем в Совет Федерации», — заявил Володин в ходе парламентских слушаний.

«В ноябре, надеемся, закон ляжет на стол президенту — от нас это зависит», — отметил спикер Госдумы.

Сейчас ЛГБТ-пропаганда запрещена среди несовершеннолетних.

На рассмотрении Госдумы находятся три законопроекта, направленных на запрет ЛГБТ-пропаганды. Планируется создать межфракционную рабочую группу по разработке всеобъемлющей инициативы по итогам парламентских слушаний.

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