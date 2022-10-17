Москва, 17 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Межфракционный доработанный законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды может быть принят Госдумой в самое ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«На следующей неделе должен быть закон внесен как межфракционный, в течение следующей недели принят в первом чтении, затем — второе, третье, и к вам направляем в Совет Федерации», — заявил Володин в ходе парламентских слушаний.

«В ноябре, надеемся, закон ляжет на стол президенту — от нас это зависит», — отметил спикер Госдумы.

Сейчас ЛГБТ-пропаганда запрещена среди несовершеннолетних.

На рассмотрении Госдумы находятся три законопроекта, направленных на запрет ЛГБТ-пропаганды. Планируется создать межфракционную рабочую группу по разработке всеобъемлющей инициативы по итогам парламентских слушаний.