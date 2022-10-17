Кострома, 17 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В костромском Центре поддержки семей мобилизованных и добровольцев с 17 октября открыли личный приём граждан. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общественная приемная Дмитрия Медведева в Костроме

Специалисты готовы консультировать костромичей очно с 9 до 13 часов в рабочие дни недели. Звонки по телефонам 51-54-59, 8 (958) 188-93-01 принимаются с 9 до 17 часов.

Центр разместился в общественной приёмной «Единой России» на улице Симановского, 12Г. Обратиться в него могут люди, желающие получить психологическую и бытовую помощь, консультации о мерах социальной поддержки, выяснить, подходит ли их родственник для частичной мобилизации.