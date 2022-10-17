17 октября 2022 | Время чтения 13 мин

Россия сейчас противостоит не только международному терроризму и его спонсорам, не только различным изданиям фашизма (нацизму, бандеровщине, либеральному фашизму), но — и это самое главное — радикальным попыткам западных «элит» расчеловечить человека, превратить его в существо, лишенное подлинного разума, воли, чувств, нравственности, совести, веры.

Игорь Василевский, , 14:46 — REGNUM За бурными и драматическими текущими событиями, которые так или иначе затрагивают всех и каждого, вызывая у многих сильные эмоции, довольно трудно разглядеть более глубокий смысл происходящего.

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

К сожалению, даже многие патриотически настроенные люди в России и люди, сочувствующие ей за рубежом, как и многие трезво мыслящие политики, эксперты, аналитики, не всегда понимают, что именно поставлено сейчас на карту, в чем глубинная суть противостояния России с западными транснациональными элитами («элитами» их приходится называть не в силу их интеллектуальных или иных способностей, а в силу их финансового, экономического и политического господства) и с их многочисленной обслугой.

А дело, если говорить коротко, заключается в том, что Россия сейчас противостоит не только международному терроризму и его спонсорам, не только различным изданиям фашизма (нацизму, бандеровщине, либеральному фашизму), но — и это самое главное — радикальным попыткам западных «элит» расчеловечить человека, превратить его в существо, лишенное подлинного разума, воли, чувств, нравственности, совести, веры.

Любой непредвзятый наблюдатель не может не поражаться дикой энергии и безумному напору, с которыми транснациональные элиты США, Великобритании, других западных стран стремятся разрушить все основы человеческого бытия — нравственность, любовь, семью, дружбу, отношения между родителями и детьми, между разными поколениями, между разными народами и государствами.

Одновременно те же элиты и их прислужники с маниакальным упорством, не останавливаясь перед разрушением собственных обществ и государств, ведут «горячую» и «холодную» войну против России, Китая, а на деле и против всего остального мира, включая своих европейских и других «союзников». Казалось бы, какая тут связь между расчеловечиванием человека и геополитической стратегией, нацеленной против России, Китая, Индии, стран Африки и Латинской Америки? Однако такая связь есть, и она прослеживается довольно отчетливо.

Команда Байдена (сс) The White House

Глобальные, транснациональные (прежде всего англосаксонские) элиты пошли гораздо дальше нацистских преступников вроде проводившего «опыты» над заключенными в Освенциме доктора Й. Менгеле или главного врача Бухенвальда В. Ховена.

Если в нацистских концлагерях проводились насильственные «эксперименты» над заключенными, то сейчас людям, особенно подросткам и молодежи, вовсю внушают и навязывают стремление добровольно изменить пол, изуродовать себя, чтобы не иметь детей, растлевают их физически, нравственно и интеллектуально с помощью сверхраннего «гендерного воспитания», «сексуального воспитания», пропаганды однополой «любви», почти открытого и почти узаконенного распространения наркомании, педофилии, зоофилии, других извращений.

При этом никто из властей предержащих на современном Западе не обращает внимания на чудовищные нравственные и физические последствия подобного уродования молодых людей, напротив, это всячески приветствуется, пропагандируется, становится абсолютно ненормальной «нормой». Детей из недостаточно богатых семей с помощью ювенальной юстиции забирают у родителей и передают их богатым, но не способным иметь детей.

Процветает легальная и нелегальная торговля человеческими органами, которая давно уже стала важной и весьма прибыльной отраслью «медицинского бизнеса». Для пожилых людей пропагандируется эвтаназия, на Западе происходит всё более широкое ее распространение, чтобы богатые и сверхбогатые не тратились на содержание «отработанного человеческого материала».

В то же время Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы, Соросы и им подобные представители транснациональных элит успешно размножаются, живут до девяноста, ста и более лет, используя для продления своей «драгоценной» жизни все достижения современной медицины.

Сегодняшнее западное, прежде всего американское, общество уже давно превзошло всё, что описано в знаменитой антиутопии Дж. Оруэлла «1984». Всевидящий «Большой Брат», всеобщая слежка и прослушка, добровольный отказ от себя, от своей самостоятельности, от своей личности, от любви, от сопротивления транснациональному Монстру и его пропаганде, внедряемые в мозги лозунги «Война — это мир», «Свобода — это рабство», «Незнание — сила», предательство близких и доносы на них — всё это уже давно достигнуто и стало унылой, привычной повседневностью в странах Запада.

Большой брат Цитата из к/ф «1984» реж Майкл Рэдфорд. Великобритания. 1984

Теперь западные элиты перешли к реализации другой, не менее знаменитой антиутопии О. Хаксли «О дивный новый мир» (заметим, что обе самые главные антиутопии, ставшие руководством к действию для западных транснациональных элит, принадлежат англосаксонским (британским) авторам, и это свидетельствует о том, что описанные ими тенденции существовали в Великобритании давным-давно).

Кратко напомним, что именно показано в романе «О дивный новый мир» (написан в 1932 г.). Люди на всей Земле живут в едином «прогрессирующем» государстве, где потребление возведено в культ, а большинство психологических проблем люди решают с помощью наркотика — сомы, который убивает потребляющих его к определенному возрасту.

Даже смерть большинство людей встречают весело, беспрерывно развлекаясь синтетической музыкой, телепередачами (Хаксли не дожил до эпохи Интернета) и наркотиками. Люди выращиваются искусственно и на стадии развития эмбриона с помощью биотехнологий разделяются на пять каст, различающихся по своим умственным и физическим способностям — от «альф», обладающих максимальным развитием, до наиболее примитивных «эпсилонов».

Вместо нравственности людям с детства внушаются примитивные установки на потребление, стадность и боязнь прослыть «изгоем», кастовые разграничения и гордость за принадлежность к своей касте. Института брака в обществе не существует, и, более того, наличие постоянного полового партнера считается неприличным, а слова «отец» и «мать» — это грубые ругательства.

Уроки сексуального воспитания и сексуальные игры обязательны для всех детей, а взрослые ведут беспорядочную половую жизнь и наслаждаются порнографией. В жизни общества ликвидировано всё возвышенное, вызывающее сильные чувства: любовь, религия, высокое искусство, свобода мысли, фундаментальная наука. За редким исключением, все люди счастливы примитивным, гедонистическим «счастьем» полуживотных.

Вам это ничего не напоминает, не просматриваются прямые и недвусмысленные параллели с тем, что творится сейчас на Западе и насаждается во всем мире? Не возникает, например, такой аналогии: «альфы» — это привилегированные представители элит (Рокфеллеры, Ротшильды и иже с ними), их потомки и их высшая обслуга, «беты» — это дети тех, кто пониже чином, и так далее, вплоть до «эпсилонов», которые представляют собой массы мигрантов из самых бедных и обездоленных стран?

Ну, а культ потребления, наркотики, «веселая смерть», уничтожение любви и семьи, запрет на слова «отец» и «мать», раннее сексуальное воспитание детей, разврат, беспорядочная половая жизнь взрослых, разрушение высокого искусства, подлинного свободомыслия, религии, господство гедонизма — это очевидная повседневная реальность современного Запада, которую тамошние элиты пытаются распространить на весь мир, на всё человечество, на всех людей без исключения.

Вице-президент США Камала Харрис на ЛГБТ-параде в Сан-Франциско Whitehouse.gov

Возникает вопрос: если всё это и многое другое не есть расчеловечивание человека, убийство человечности и любви к ближнему в человеке, превращение его в «особь», «индивида», представителя «едина стада», по Ф. М. Достоевскому, то что это такое? «Свобода», «прогресс», «права человека», «демократия», о которых так громко и так лживо кричит западная пропаганда? Или же все-таки это сознательная стратегия транснациональных элит, направленная на деградацию и разрушение человека, семьи, общества, государства?

Ответ здесь очевиден, судить нужно не по словам, а по делам. Достаточно почитать творения таких идеологов и ревностных служителей транснациональных элит, как банкир Ж. Аттали или основатель и руководитель давосского Всемирного экономического форума К. Шваб. Прочитав их творения, можно понять, что именно готовит Запад всему человечеству (между прочим и Аттали, и Шваб являются членами Бильдербергского клуба, в который входят финансисты, политики и генералы, принимающие глобальные решения в интересах транснациональных элит).

Ж. Аттали еще в начале 2000-х годов писал, что миром правят и будут править «кочующие» элиты без национальных корней, не привязанные к какой-либо стране, к какой-либо культуре. В обществе будущего нищета будет сочетаться с богатством и сверхбогатством, только уже в глобальных масштабах. Человек будущего, согласно Аттали, это придаток к кредитно-регистрационной карточке, а в перспективе — биоробот. По словам Аттали, люди старше 65 лет «обходятся обществу дорого» и забота о продолжении их жизни «бесперспективна» (разумеется, кроме «избранных», включая самого Аттали, которому в 2022 г. исполнилось 79 лет, о чем, впрочем, автор скромно умалчивает).

Но К. Шваб, родившийся в нацистской Германии в семье руководителя компании, бывшей важной составляющей нацистской тяжелой промышленности, пошел гораздо дальше Аттали. Шваб, основавший давосский Всемирный экономический форум, провозгласил некую «четвертую промышленную революцию», которая радикально меняет человека и общество.

Вот некоторые черты этой замечательной «революции». Во-первых, все аспекты личной жизни каждого человека — это предмет использования и продажи коммерческими предприятиями (читай — транснациональными корпорациями). Во-вторых, в ближайшем будущем любому человеку с помощью чипов можно будет непосредственно залезать в мозг, чтобы «определять вероятность преступных действий», «оценивать вину и намерения», «извлекать воспоминания». И это будет очень хорошо и очень «прогрессивно».

В-третьих, мир, по Швабу, разделится на победителей и проигравших, причем это разделение на рабов и господ будет наиболее глубоким, бытийным, онтологическим: «Онтологическое неравенство отделит тех, кто приспосабливается, материальных победителей, от проигравших во всех смыслах». В-четвертых, «национальному государству места не останется», миром будут править транснациональные компании. В-пятых, «киборгизация», «умные тату», всеобщее чипирование — это обязательные составляющие «четвертой промышленной революции».

Клаус Шваб World Economic Forum

Всё это можно было бы принять за бредовые измышления Аттали и Шваба, если бы их идеи не были с величайшим энтузиазмом подхвачены участниками Давосского форума, видными представителями глобальной элиты, неолиберальными «реформаторами-революционерами» типа А. Чубайса, огромной армией журналистов и пропагандистов, многочисленной интеллектуальной обслугой транснациональных элит в виде «специалистов», «айтишников», «биотехнологов» и «футурологов».

Мне приходилось видеть и слышать, с каким усердием неофитов, захлебывающихся от восторга, идеи К. Шваба о «четвертой промышленной революции» излагались на различных интеллектуальных и псевдоинтеллектуальных сборищах.

Признаюсь, у меня мороз пробегал по коже, когда я слушал эти энтузиастические речи, мне казалось, что я присутствую в некоем Бедламе. Однако в этом Бедламе сидели серьезные люди и убежденно рассуждали о великолепных перспективах очередной промышленной революции. Иными словами, добро пожаловать в «1984», в «дивный новый мир», в «четвертую промышленную революцию» и во всемирный высокотехнологичный концлагерь!

Правда, тут Западу и его транснациональным элитам очень мешает Незапад, всё остальное человечество, прежде всего Россия, Китай, Индия и другие суверенные государства с их культурой, традициями, ценностями, не вписывающимися в «дивный новый мир». А раз они мешают, то их нужно уничтожить по одному — сначала непокорную и «непредсказуемую» Россию, потом Китай, затем Индию и так далее. Но главное здесь — это сопротивление России, которая достаточно изучила Запад, испытав все «прелести» его чудовищных нашествий и убийств, его геноцида против русского и других народов исторической России, его лжи, коварства и многочисленных предательств.

Поэтому и идет многомерная война Запада во главе с транснациональными элитами против России — «горячий» конфликт на территории бывш. УССР, глобальная информационно-психологическая война, экономическая война, дипломатическая война, геополитическая война. И будет идти достаточно долго, по крайней мере до 2025–2026 гг., поскольку Россия не может проиграть и сдаться, а западные транснациональные элиты не могут остановиться в своем стремлении во что бы то ни стало уничтожить Россию и подчинить себе весь мир.

Итак, подводя итоги, следует выделить три основных положения глобальной стратегии и идеологии транснациональных элит, закамуфлированные под «левый либерализм», «прогресс» и «распространение демократии».

Первое — это скрытый или неприкрытый расизм, разделение всех людей и всех народов на «высших» и «низших», на «человеков» и «недочеловеков», на новых господ и новых рабов. При этом Запад, особенно англосаксы, — это «высшие», а все остальные, разумеется, — низшие.

Второе — полное игнорирование социальной справедливости, разрушение любых нравственных норм, традиций, подлинной истории и культуры.

Третье — расчеловечивание человека с помощью чудовищной лжи и бесконечных подмен, превращение человечества в «единое стадо», в предмет циничного манипулирования, а человека — в лишенное самостоятельности, разума, воли, чувств существо, не способное любить, рождать и воспитывать детей, иметь полноценную семью, мыслить и понимать происходящее.

Протест против геев в Сан Франциско. 2010 Jenny Mealing

Соответственно стратегия и идеология России и других суверенных государств, противостоящих транснациональным элитам, может и должна состоять в следующем.

Первое — это равенство всех людей и равенство всех народов: все люди и все народы должны быть равны в своих правах и возможностях не только на бумаге и в декларациях ООН, а на деле. Любая дискриминация по расовому, национальному, этническому, социальному признаку должна быть устранена, а западный расизм и западный нацизм, западную «исключительность» и западный неоколониализм необходимо рассматривать как самое тяжкое преступление против человечества.

Второе — стремление к социальной справедливости должно стать важнейшей целью политики и отдельных государств, и международного сообщества в целом. Грубое нарушение социальной справедливости, права человека на жизнь и полноценное развитие, монополия властей предержащих на социальные блага, достижения медицины, правдивую информацию, качественное образование, природные ресурсы и т.п. должны ограничиваться обществом и государством, преследоваться по закону. Защита нравственных норм, традиционной семьи, национальной культуры, противодействие переписыванию и извращению истории — одна из главных задач и общества, и государства, и отдельного человека.

Третье и самое главное. В эпоху научно-технической революции и бурного технологического прогресса, многочисленных попыток скороспелого и непродуманного внедрения опасных технологий, вызывающих разрушительные для человека и природы последствия, самой насущной задачей становится сохранение человека и человечности. Необходимо заранее прогнозировать, предвидеть и предотвращать разрушительные для человека и природы последствия распространения опасных социальных и иных технологий, которые активно навязываются западными транснациональными элитами.

Разумеется, эта задача в современных условиях бурного технологического развития во всех областях жизни человека и общества, особенно военных технологий и технологий информационно-психологического манипулирования, является особенно трудной, требующей огромных усилий со стороны общественных и государственных организаций. Для ее решения необходимо своевременное и верное прогнозирование развития ситуации в разных областях общественной жизни, науки и техники.

Акция «Black Lives Matter». Минисота. США Fibonacci Blue

Однако без ее решения или, по крайней мере, без попыток ее решения неизбежно и в кратчайшие сроки произойдут вырождение человека, деградация его физических и умственных способностей, его превращение в подопытного кролика, в «счастливого идиота», описанного в упоминавшейся выше антиутопии О. Хаксли. Противостоять расчеловечиванию человека, разрушению подлинной культуры, нравственности, семьи, любви, общества и государства — это самая насущная задача сегодня и завтра.

Перечисленные три положения способны стать важнейшими, ключевыми основаниями стратегии, тактики и идеологии России в современном мире, эти идеи могут быть восприняты большинством человечества, поскольку отвечают его жизненным потребностям и устремлениям.

Нужно четко и ясно понимать: защищая себя и свои законные интересы, свое прошлое, настоящее и будущее, Россия одновременно защищает и всё человечество от полной деградации, разрушения и расчеловечивания. И эта тяжелейшая доля выпадает России не в первый раз; однако именно сейчас решается всё — судьба не только России, нас и наших детей, но и судьба всего мира в целом, будущее всех людей на планете Земля. Ни больше и ни меньше.