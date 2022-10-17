Магнитогорск, Челябинская область, 17 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с защитником Ильёй Хохловым. Об этом 17 октября сообщает пресс‑служба команды.

Alexmagnitog «Арена Металлург»

«Мы благодарим Илью за игру в «Металлурге» и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Хохлов стал игроком «Металлурга» летом 2022 года. Всего на счету 27‑летнего хоккеиста 13 матчей в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ, в которых он забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.