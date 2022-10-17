Квисан, Южная Корея, 17 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Южной Корее завершилась Международная выставка органических продуктов IFOAM-Goesan International Organic Expo. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Известно, что целью выставки, проходившей в уезде Квисан провинции Чхунчхон-Пукто (~160 км к югу от Сеула) с 30 сентября по 16 октября, являлось развитие органического земледелия и смежных отраслей.

В выставке, организованной администрацией провинции и базирующейся в Германии Международной федерацией экологического сельскохозяйственного движения (IFOAM-Organics International), приняли участие 427 исследовательских институтов и компаний из 66 стран, специализирующихся на органических и экологически чистых продуктах.

«Выставка имеет большое значение, поскольку мероприятие позволило уезду Квисан и провинции Чхунчхон-Пукто стать центром органического земледелия в Южной Корее», — сказал представитель оргкомитета.

Выставку посетили почти 750 тыс. человек. В ходе мероприятия были подписаны экспортные контракты на сумму 9,8 млрд вон (~$6,8 млн).

Кроме того, около 1900 экспертов из 36 стран провели 18 симпозиумов, а 514 тыс. посетителей выставки подписали обязательство о достижении углеродной нейтральности.

По мнению организаторов, если посетители сдержат свое обещание, то объём выбросов углекислого газа удасться сократить на 720 тыс. тонн в год.