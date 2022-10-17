Одесса, Украина, 17 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. На территории Одесской области повреждён объект инфраструктуры. Об этом 17 октября сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко.

Niklas Freidwall Взрыв

По его словам, объект получил повреждения утром 17 октября якобы в результате российского обстрела. Подробности происшествия он не раскрыл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе прозвучали взрывы, рассказал депутат Рады Алексей Гончаренко.