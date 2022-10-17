Воронеж, , 11:58 — REGNUM Распоряжение об оказании поддержки семей мобилизованных подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев, об этом он сообщил 17 октября в своём телеграм-канале.

Александр Гусев Kremlin.ru

«Сразу скажу: во-первых, меры могут дополняться в будущем. Во-вторых, помимо указанной ниже помощи готовы оказать поддержку семьям индивидуально, в зависимости от их жизненных ситуаций», — уточнил Гусев.

В частности, студенты техникумов из семей мобилизованных теперь будут получать бесплатные горячие обеды. Также власти региона обещают обеспечить социальным обслуживанием на дому детей с повышенными потребностями, а также пожилых родственников-инвалидов мобилизованных, независимо от состава семьи и без учета уровня доходов.

Также власти региона обещают оказывать психологическую помощь членам семей мобилизованных и в ускоренном порядке оформлять документы для получения мер поддержки. Безработным членам семей мобилизованных граждан власти готовы помочь пройти обучение либо переобучение и устроиться на работу.

Муниципалитетам Воронежской области рекомендовано вне очереди принимать в детские сады детей мобилизованных граждан, а также освобождать их семьи от платы за присмотр и уход за ребенком в детсадах, при необходимости переводить детей в ближайшую к дому школу, организовать бесплатные завтраки и обеды для всех школьников — детей мобилизованных. Также рекомендовано приоритетно зачислять детей мобилизованных в группы продленного дня и освободить от платы за нее и организовать бесплатное посещение кружков и секций детям мобилизованных.

Ранее власти Воронежской области объявили о региональной выплате в 120 тыс. рублей для мобилизованных граждан.