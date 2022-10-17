Владивосток, , 11:57 — REGNUM Не менее 16 мостовых переходов в Приморье войдут в план реконструкции на 2023 год, сообщили в пресс-службе правительства края.

Ремонт моста Https://www.beladm.ru

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Отмечается, что за три года построено около 20 мостов.

«Сейчас разрабатываются новые конструкции, технологии, позволяющие строить быстрее и дешевле», — пояснил губернатор Олег Кожемяко.

В 2023 году значительные усилия дорожников сконцентрируются в Лазовском округе, наиболее пострадавшем от наводнений.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке завершили строительство моста через реку Мильгувеем на 722 км трассы Колыма — Омсукчан — Омолон — Анадырь.