Люксембург, , 11:58 — REGNUM Главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге официально утвердили направление 40 наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном, говорится в заявлении Совета ЕС.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отправка до 40 экспертов ЕС по мониторингу вдоль международной границы Армении с Азербайджаном нацелена на строительство мер доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта», — говорится в документе.

Отмечается, что миссия наблюдателей рассчитана на два месяца, для ускорения развертывания миссии персонал планируется перевести из Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана начали проводить военные учения возле границы с Азербайджаном.

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