Калуга, , 12:15 — REGNUM Своевременность выплат мобилизованным жителям Калужской области предложил взять на контроль губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание регионального правительства 17 октября.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Обращаясь к главам администраций муниципальных образований и военным комиссарам, губернатор обратил внимание на важность контроля за своевременностью выплаты средств, предусмотренных на поддержку мобилизованных жителей области.

«Президент сказал, что в течение двух недель мероприятия по частичной мобилизации будут завершены. Прошу обратить на это внимание и так же, как и раньше, спокойно и по плану проводить эту работу. 20 октября депутаты Законодательного собрания должны принять решение о выплате мобилизованным в Калужской области 100 тысяч рублей. Необходимо быстро организовать соответствующую работу и без задержек ее выполнить. И, конечно, контролировать дополнительное обеспечение, необходимое нашим бойцам, в том числе, и специальными средствами. У нас такие возможности есть», — отметил Владислав Шапша.

Ранее ИА REGNUM по информации военного комиссара Калужской области полковника Сергея Кузьменкова сообщало, что для участия в специальной военной операции в Донбассе будут мобилизованы более 2,5 тыс. жителей региона.

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