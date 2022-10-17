Калуга, 17 октября 2022, 12:15 — REGNUM Своевременность выплат мобилизованным жителям Калужской области предложил взять на контроль губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание регионального правительства 17 октября.
Обращаясь к главам администраций муниципальных образований и военным комиссарам, губернатор обратил внимание на важность контроля за своевременностью выплаты средств, предусмотренных на поддержку мобилизованных жителей области.
Ранее ИА REGNUM по информации военного комиссара Калужской области полковника Сергея Кузьменкова сообщало, что для участия в специальной военной операции в Донбассе будут мобилизованы более 2,5 тыс. жителей региона.
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