Владимир, 17 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Госпитализацию в психиатрическую больницу бывшей супруги священника Елены Манько признал незаконной Владимирский областной суд, сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель защиты Татьяна Гусева 17 октября.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Жительницу посёлка Сновицы направили на принудительное лечение в июне 2022 года. По утверждению адвокатов женщины, инициатором госпитализации стал её муж — священник местного женского монастыря, с которым она намеревалась развестись. При этом, отмечает защита, теперь уже бывшего супруга в 2019 году привлекали к административной ответственности по статье о побоях. Именно семейное насилие адвокаты называют причиной развода супругов. Защита заявляет, что мужчина хорошо знаком с главным врачом психиатрической больницы №2, которая и подал в суд иск о госпитализации Елены Манько.

Женщина провела в спецучреждении более месяца, после публичного скандала её выписали. При этом независимые эксперты опровергли у неё наличие заболеваний, при которых требовалось бы нахождение в психиатрическом стационаре.

Суд оформил развод супругов 20 сентября, 12 октября начался процесс об определении места жительства пятерых их общих детей и лишении отца родительских прав. Следующее заседание назначено на 25 октября.