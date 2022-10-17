Владимирский облсуд признал незаконной госпитализацию экс-жены священника
Владимир, 17 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Госпитализацию в психиатрическую больницу бывшей супруги священника Елены Манько признал незаконной Владимирский областной суд, сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель защиты Татьяна Гусева 17 октября.
Жительницу посёлка Сновицы направили на принудительное лечение в июне 2022 года. По утверждению адвокатов женщины, инициатором госпитализации стал её муж — священник местного женского монастыря, с которым она намеревалась развестись. При этом, отмечает защита, теперь уже бывшего супруга в 2019 году привлекали к административной ответственности по статье о побоях. Именно семейное насилие адвокаты называют причиной развода супругов. Защита заявляет, что мужчина хорошо знаком с главным врачом психиатрической больницы №2, которая и подал в суд иск о госпитализации Елены Манько.
Женщина провела в спецучреждении более месяца, после публичного скандала её выписали. При этом независимые эксперты опровергли у неё наличие заболеваний, при которых требовалось бы нахождение в психиатрическом стационаре.
Суд оформил развод супругов 20 сентября, 12 октября начался процесс об определении места жительства пятерых их общих детей и лишении отца родительских прав. Следующее заседание назначено на 25 октября.