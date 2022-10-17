Тирана, , 11:59 — REGNUM В албанский порт Дуррес 17 октября прибыл и открылся для посетителей всемирно известный парусник «Америго Веспуччи», считающийся одним из самых красивых кораблей на планете.

Парусник Седов Christian Ferrer

Премьер-министр страны Эди Рама поделился в социальных сетях видео с кораблем, стоящим на якоре в порту Дуррес.

«С 1931 года этот парусник остается одной из драгоценнейших жемчужин итальянского военного флота», — подчеркнул Рама.

Премьер-министр Албании отметил, что этот корабль, построенный в 20-х годах на верфи Кастелламмаре-ди-Стабия, воспитал не одно поколение офицеров.

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