Тюмень, 17 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Тюменка отсудила у медицинского учреждения более 800 тыс. рублей за неправильный диагноз и его последствия. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Врач

Из материалов гражданского иска следует, что 30 июня 2021 года Светлана П. обратилась в медсанчасть «Нефтяник» к врачу-гастроэнтерологу с жалобами на боли в животе. Врач её осмотрел и назначил лечение, от которого её состояние только ухудшилось. Женщина снова посетила врача. Светлане вновь выписали медикаментозное лечение. А 3 августа истица была госпитализирована в тяжёлом состоянии с диагнозом «острый аппендицит с генерализованным перитонитом».

Из-за неправильного диагноза врача-гастроэнтеролога женщина была вынуждена потратить более трёх месяцев на лечение. Суд взыскал с МСЧ «Нефтяник» в пользу Светланы П. моральный вред в размере 550 тыс. рублей и штраф за нарушение прав потребителей в размере 275 тыс. рублей.

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