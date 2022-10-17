Казань, , 11:58 — REGNUM В столице Татарии детям мобилизованных жителей выдали 650 карт «Батыр», под патронаж взяты нуждающиеся в помощи 24 семьи, помощь психологов потребовалась 42 жителям. О мерах поддержки семей мобилизованных по состоянию на 17 октября рассказала заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Карта для семей мобилизованных в Казани T. me/kzn_official

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Для семей мобилизованных первые льготы начали действовать 10 октября. За неделю бесплатным двухразовым горячим питанием воспользовались 489 школьников.

За льготой для посещения детских садов и питанием в них без оплаты обратились 285 родителей дошкольников.

Порядка 650 карт «Батыр» выдано несовершеннолетним для бесплатного посещения учреждений спорта и культуры.

По вопросам организации отдыха детей в муниципальных лагерях в период осенних каникул обратились 15 семей.

Горячая линия «Доброй Казани» обработала 584 заявки, под патронаж взяты 24 семьи.

Ранее ИА REGNUM передавало, единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей установили в Татарии для детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации.

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