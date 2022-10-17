Белград, , 12:05 — REGNUM Министр иностранных дел Ливии в правительстве национального единства Наджла аль-Манкуш посетила Белград с официальным визитом. Об этом 17 октября сообщает Fawasel.

Ливия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, это первый визит официального представителя Ливии в Сербию за последние 10 лет.

Отмечается, что в ходе визита глава МИД Ливии встретилась со своим сербским коллегой Николой Силаковичем.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с возобновлением дипломатических отношений между двумя странами. Наджла Аль-Манкуш также подписала со своим сербским коллегой меморандум о сотрудничестве между Сербской дипломатической академией и Институтом дипломатических исследований Ливии в интересах подготовки ливийских дипломатов.