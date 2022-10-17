Кабул, , 11:53 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в третий раз за год назначили директора главного паспортного управления Афганистана.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Подконтрольное радикалам информационное агентство «Бахтар» написало, что маулави Абдул Карим Хасиб был представлен сотрудникам ведомства как новый директор паспортного управления МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отметим, что процесс выдачи паспортов был остановлен в течение некоторого времени, и поступает много жалоб на коррупцию в паспортных отделах.

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В начале своего правления талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили директором паспортного управления маулави Алам Гуля Хаккани, но через несколько месяцев сняли его с должности из-за морального разложения его брата. Разведка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала видеозапись вечеринки с участием женщин и мужчин и заявили, что на этой встрече они арестовали брата Алам Гуля Хаккани.

После снятия с должности Хаккани, в марте главой управления был назначен маулави Абдул Хаким Хамди. На этот раз талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не заявили о причине увольнения Хамди.

Напомним, уже неделю по всей стране остановлен процесс выдачи паспортов. Причиной называются изменения в технической оснащённости. Однако источники сообщили «8 Собх», что процесс выдачи паспортов был остановлен из-за напряженности между «Сетью Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и фракцией вице-премьера муллы Барадара после представления Барадаром нового главы управления.

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В течение года правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) процесс выдачи паспортов несколько раз останавливался, и публиковались многочисленные сообщения о повсеместной коррупции в этом ведомстве.

После прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти спрос на паспорта увеличился, и ежедневно большое количество людей получают паспорта через «посредников», заплатив огромные суммы, которые в некоторых случаях превышают тысячу долларов.