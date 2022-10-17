Кабул, 17 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в третий раз за год назначили директора главного паспортного управления Афганистана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Подконтрольное радикалам информационное агентство «Бахтар» написало, что маулави Абдул Карим Хасиб был представлен сотрудникам ведомства как новый директор паспортного управления МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отметим, что процесс выдачи паспортов был остановлен в течение некоторого времени, и поступает много жалоб на коррупцию в паспортных отделах.

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В начале своего правления талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили директором паспортного управления маулави Алам Гуля Хаккани, но через несколько месяцев сняли его с должности из-за морального разложения его брата. Разведка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала видеозапись вечеринки с участием женщин и мужчин и заявили, что на этой встрече они арестовали брата Алам Гуля Хаккани.

После снятия с должности Хаккани, в марте главой управления был назначен маулави Абдул Хаким Хамди. На этот раз талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не заявили о причине увольнения Хамди.

Напомним, уже неделю по всей стране остановлен процесс выдачи паспортов. Причиной называются изменения в технической оснащённости. Однако источники сообщили «8 Собх», что процесс выдачи паспортов был остановлен из-за напряженности между «Сетью Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и фракцией вице-премьера муллы Барадара после представления Барадаром нового главы управления.

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В течение года правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) процесс выдачи паспортов несколько раз останавливался, и публиковались многочисленные сообщения о повсеместной коррупции в этом ведомстве.

После прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти спрос на паспорта увеличился, и ежедневно большое количество людей получают паспорта через «посредников», заплатив огромные суммы, которые в некоторых случаях превышают тысячу долларов.