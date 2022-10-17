Москва, , 11:53 — REGNUM Заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев предложил отказаться от использования аббревиатуры ЛГБТ и назвать явление по существу, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Библия Гутенберга. Экземпляр из музея в Майнце Antonio Zugaldia

В ходе парламентских слушаний в Госдуме Малофеев предложил называть вещи своими именами: гомосексуализм, мужеложство, содомия, по его мнению, следует использовать те термины, которые наиболее точно передают суть этого явления.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») поддержал это предложение.

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