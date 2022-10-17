Москва, 17 октября 2022, 11:53 — REGNUM Заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев предложил отказаться от использования аббревиатуры ЛГБТ и назвать явление по существу, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.
В ходе парламентских слушаний в Госдуме Малофеев предложил называть вещи своими именами: гомосексуализм, мужеложство, содомия, по его мнению, следует использовать те термины, которые наиболее точно передают суть этого явления.
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») поддержал это предложение.
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