Москва, 17 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев предложил отказаться от использования аббревиатуры ЛГБТ и назвать явление по существу, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Antonio Zugaldia Библия Гутенберга. Экземпляр из музея в Майнце

В ходе парламентских слушаний в Госдуме Малофеев предложил называть вещи своими именами: гомосексуализм, мужеложство, содомия, по его мнению, следует использовать те термины, которые наиболее точно передают суть этого явления.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») поддержал это предложение.