Якутск, 17 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Якутске 17 октября водитель легкового автомобиля не уступил дорогу скорой помощи на перекрёстке. Машины столкнулись, в ДТП никто не пострадал, сообщило ЯСИА,

YarNews ДТП со скорой

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«Водитель автомобиля «Тойота-Королла» на перекрёстке улиц Строителей — Дзержинского не уступил дорогу машине скорой помощи, которая проезжала на запрещающий сигнал светофора с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом, в результате произошло столкновение. Никто не пострадал», — отметили в ГИБДД.

Водитель иномарки находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит штраф и лишение прав.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в жилое здание врезался автомобиль Nissan в Якутске. ДТП допустил 18-летний молодой человек.