Кемерово, 17 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Кемеровской области откроют новые предприятия по выпуску строительных материалов. Минпромторг региона уже провёл анализ потребностей строительной отрасли, сообщили ИА REGNUM в кузбасском правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительные материалы

«Современные строительные материалы необходимы для жилищного строительства и возведения социальных объектов. Эта отрасль активно развивается, выступая одним из основных драйверов экономики региона, поэтому снижать темпы из-за отсутствия или дефицита каких-либо материалов — недопустимо, — прокомментировал сложившуюся ситуацию губернатор Сергей Цивилёв. — Современная геополитическая ситуация открыла возможности для развития собственных производств, ухода от иностранных поставщиков. При выпуске строительных материалов в регионе нужно делать упор на их технологичность, энергоэффективность и экологическую безопасность».

Сейчас выпуском стройматериалов в Кузбассе занимаются 207 предприятий. С 2018 года они показывают рост производства, но, по данным региональных властей, для стабильной работы отрасли этого недостаточно. Поэтому в регионе планируется открыть новые производства. Так, на территории городов Кемерово и Топки, которые войдут в особую экономическую зону, хотят разместить производства товарной извести и минеральной ваты. Деревообрабатывающие предприятия с выпуском готовой продукции будут организованы в Таштагольском районе и Мариинском округе. Предполагается ещё запустить производство железобетонных изделий, автоклавного газобетона и керамического кирпича в Анжеро-Судженске, а на территории Кемеровского округа — линии по производству грунтовок, пигментов, клеев и сухих строительных смесей.

Отмечается, что в течение месяца будут определены точные места размещения новых производств, их мощности, количество рабочих мест и суммы инвестиций.