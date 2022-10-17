Мурманск, , 11:52 — REGNUM Руководство Мурманского рыбного порта намерено обжаловать решение суда о передаче 100% акций государству. Об этом сообщает пресс-служба порта.

Мурманский морской рыбный порт Portofmurmansk.ru

Напомним, Арбитражный суд Мурманска вынес решение о передаче полного пакета акций в связи с тем, что порт находится под контролем группы лиц с участием иностранного инвестора в лице компании «Гермес Инвестментс энд Трейдинг Пте. Лтд», у которой в залоге находится основной пакет акций.

В порту эту информацию считают недостоверной.

«Нет никакого иностранного контроля, наносящего вред нашей стране и, тем более, ее обороноспособности. Была и есть попытка построить бизнес российскими гражданами, поверивших в заверения властей о том, что вкладываться надо в нашу страну не за счет государственных дотаций из бюджета или дружбы с власть держащими», — заявили в порту.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, грузооборот Мурманского морского рыбного порта с начала года вырос на 26%.