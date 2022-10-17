Шмыгаль подтвердил удары по энергообъектам на территории б. УССР
Киев, 17 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Премьер киевского режима Денис Шмыгаль подтвердил информацию об ударах по энергетическим объектам на территории бывш. УССР.
Денис Шмыгаль
Он рассказал, что утренние удары были нанесены по энергетической инфраструктуре в Киеве, а также Сумской и Днепропетровской областях.
Ранее об этом информировали киевские СМИ и власти на местах. Также сообщалось о взрывах в других регионах, например, в Одессе.