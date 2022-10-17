Владимир Васильев, 17 октября 2022, 14:44 — REGNUM На днях, 14 октября, исполнилось 60 со дня начала Карибского кризиса 1962 года. Мир стоял на пороге тотальной ядерной войны между США и СССР. За две недели он был разрешён. Москва вывела свои ракеты с Кубы, а Вашингтон через полгода убрал свои ракеты из Турции.
Есть мнение, что США как страна развиваются периодами по 60 лет. Таким образом, вероятность оказаться в ситуации, как 60 лет назад, достаточно велика. Итак. Надвигается Карибский кризис — 2?
В подтверждение этой гипотезы в известном американском консервативном журнале была опубликована примечательная статья — «Кубинский ракетный кризис 2.0 из-за [территории б. УССР]?». Автор — посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов.
Уже по названию видно, как глава российской дипломатической миссии в Америке характеризует отношения между нашими странами. Рассмотрим несколько тезисов из публикации.
«Последней каплей терпения стала попытка НАТО начать военно-техническую эксплуатацию бывшей УССР и взрастить в Киеве режим, желающий вести кровопролитную войну против России».
«Сегодня очевидно, что Соединённые Штаты непосредственно вовлечены в военные действия киевского режима. Вашингтон открыто наращивает поставки летального оружия бывшей УССР и предоставляет ей разведданные. Они совместно планируют военные операции против российских Вооружённых сил. Граждан б. УССР обучают использовать военную технику НАТО в бою».
Коренное отличие между нынешней ситуацией и ситуацией 60 лет назад в том, что США фактически уже ведут боевые действия против России, в том числе и на российской территории, но не напрямую, а через прокси-силу в лице ВСУ.
Но с точки зрения развития спирали эскалации данные ситуации похожи. По мнению Анатолия Антонова, «фактически Вашингтон подталкивает ситуацию к прямой конфронтации крупнейших ядерных держав, чреватой непредсказуемыми последствиями».
В 1962 году практически не было сомнений, что обмен ядерными ударами пройдёт по территориям США и СССР. Сейчас же в случае перехода к применению ядерного оружия Вашингтон хотел бы ограничить зону поражения европейским театром военных действий.
Анатолий Антонов со своей стороны прямо говорит о невозможности ограниченной ядерной войны: «Я хотел бы предупредить американских военных планировщиков об ошибочности их предположений о возможности ограниченного ядерного конфликта. Они, по-видимому, надеются, что Соединённые Штаты смогут укрыться за океаном, если в Европе произойдет такой конфликт с британским и французским ядерным оружием. …Любое применение ядерного оружия может быстро привести к перерастанию локального или регионального конфликта в глобальный».
Однако возникает один архиважный вопрос. Насколько серьёзно американский истеблишмент воспринимает предупреждения России и её готовность в случае необходимости перейти к применению ядерного оружия?
Россия — это не Советский Союз и по территории, и по населению, и по экономической мощи. По данным МВФ, ВВП США по паритету покупательной способности за 2021 год составил около 23 трлн долларов, а России — около 4,49 трлн долларов.
Население России с четырьмя новыми регионами (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) насчитывает около 155 млн человек. Население США — около 333 млн человек. Россия, впрочем, как и США, самодостаточная с точки зрения природных ресурсов страна.
Соединённые Штаты сумели сколотить антироссийскую коалицию в лице Контактной группы по обороне бывш. УССР, в которую входят 50 стран. Такое НАТО+, так как в Североатлантическом альянсе — 30 членов. А Россия в конфликте на территории бывшей УССР, образно говоря, кроме армии и флота, может положиться лишь на Республику Беларусь.
Российская Федерация поддерживает с Соединёнными Штатами стратегический ядерный паритет. И это наш главный материальный актив. Россия — единственная страна в мире, которая может уничтожить США. При этом наш стратегический ядерный арсенал модернизирован примерно на 90%, чего нельзя сказать об Америке.
Есть ещё один очень важный момент. Для нас противостояние на территории бывшей УССР носит экзистенциальный характер, вопрос жизни и смерти как государства, так и государствообразующего народа. А США, сидящие за океаном, в случае тотального проигрыша киевского режима лишь потеряют часть влияния на Европейском континенте и в мире. Поэтому ставка для нас крайне высока и стимул победить очень высокий.
Теперь опять вернёмся к заданному выше вопросу. Насколько серьёзно американский истеблишмент воспринимает предупреждения России и её готовность в случае необходимости перейти к применению ядерного оружия?
В пользу решительности России говорят начало специальной военной операции на территории б. УССР, приём в состав России четырёх бывших регионов б. УССР на основе свободного волеизъявления проживающего там населения, проведение частичной военной мобилизации, удары по критической инфраструктуре киевского режима, совершенствование системы командования в зоне СВО.
Не в пользу нашей решительности свидетельствуют «перегруппировки» из-под Киева и Харькова, потеря ряда освобождённых территорий, запоздалое объявление частичной мобилизации, не вполне понятные условия по обмену пленными с бывшей УССР, обещания ударов по центрам принятия решений и их отсутствие, постоянно декларируемый и, возможно, идущий переговорный кейс с Киевом, который не имеет собственной политической субъектности, снижение темпов выноса критической инфраструктуры киевского режима, попустительство странам Запада в поставках всё более и более мощных и дальнобойных вооружений б. УССР.
России придётся что-то сделать, чтобы поставить себя на одну планку с США. Только тогда американский истеблишмент будет считаться с нашими интересами и воспринимать наши предостережения. И это что-то должно быть очень значительным, воздействующим на ключевую потребность американской элиты — на её ощущение физической безопасности.
Президент России Владимир Путин сказал 30 сентября 2022 года: «США — единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент».
Скорее всего, никакие действия России конвенциональным оружием на ТВД б. УССР не загонят США и коллективный Запад в определённые рамки. Раз уж мы отказались создавать непосредственную и острую угрозу безопасности континентальной части США, то единственное средство их приструнить — применить тактическое ядерное оружие в конфликте на территории б. УССР. Наши словесные интервенции не впечатляют, а лишь вызывают ухмылку у англосаксов.
Россия, конечно же, не будет уподобляться США и бить в данном случае по городам, но применение тактического ядерного оружия по боевым порядкам нацистских войск вполне может быть на повестке дня. Желательно, чтобы целью были и иностранные подразделения, которые действуют в рядах ВСУ под видом ЧВК.
По некоторым данным, на херсонском направлении противник собрал силы оценочной численностью около 60 тысяч человек. Быстро перемолоть такую массу обычными средствами, может быть, и не под силу. Угроза нашему плацдарму на правом берегу Днепра совершенно нешуточная. Потеря этого участка российской территории означает и потерю Херсона.
Остаётся, конечно же, и вариант ведения боевых действий на территории б. УССР исключительно обычными средствами. Но для этого наша военная группировка в зоне СВО должна насчитывать как минимум 850 тысяч человек, а лучше 1–1,1 млн человек.
Однако, судя по заявлению президента России Владимира Путина от 14 октября 2022 года, мобилизационные мероприятия будут завершены через две недели, и речь идёт о призыве 300 тысяч резервистов, не более: «Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счёт не поступало, и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости».
В ближайшие несколько дней должно пройти заседание Совета безопасности России. Возможно, на нём будет уточнена стратегия действий ВС РФ в ходе СВО на территории б. УССР.