Москва, 17 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Через благотворительный сервис на mos.ru москвичи за два года перевели более 35 млн рублей. Об этом представителям СМИ сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«С момента запуска сервиса пользователи портала направили уже более 35 млн рублей в поддержку добрых дел, совершив свыше 100 тыс. платежей», — сказала Драгунова. Она также отметила, что сервис регулярно улучшают, чтобы увеличить его востребованность среди граждан.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, грантовую поддержку правительства Москвы получат 227 некоммерческих организаций (НКО). В конкурсе приняли участие 923 НКО, 227 из которых получат поддержку до пяти млн рублей. Деньги будут отведены на реализацию социальных проектов.