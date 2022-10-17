Москва, , 11:51 — REGNUM Ужесточение политики ФРС США оборачивается снижением вложений в такие рисковые активы, как биткоин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Криптовалюта ИА REGNUM

«В американской экономике сейчас нелегкие времена, — сказала она. — Инфляция обновляет месячные показатели на уровне 8,3%. Такой уровень несвойственен экономике США. На фоне этого ФРС, скорее всего, поднимет ключевую ставку, чтобы охладить ситуацию на рынках. Подъем ключевой ставки означает ужесточение денежно-кредитной политики и формирует негативный фон для вложения в рисковые активы. Поэтому определённо можно говорить, что биткоин может обновить свой минимум до конца 2022 года».

Напомним, как сообщалось ранее, 13 октября курс биткоина упал на 4%.