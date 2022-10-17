До конца 2022 года курс биткоина обновит новые минимумы — версия
Москва, 17 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Ужесточение политики ФРС США оборачивается снижением вложений в такие рисковые активы, как биткоин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.
«В американской экономике сейчас нелегкие времена, — сказала она. — Инфляция обновляет месячные показатели на уровне 8,3%. Такой уровень несвойственен экономике США. На фоне этого ФРС, скорее всего, поднимет ключевую ставку, чтобы охладить ситуацию на рынках. Подъем ключевой ставки означает ужесточение денежно-кредитной политики и формирует негативный фон для вложения в рисковые активы. Поэтому определённо можно говорить, что биткоин может обновить свой минимум до конца 2022 года».
Напомним, как сообщалось ранее, 13 октября курс биткоина упал на 4%.