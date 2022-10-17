Махачкала, 17 октября 2022, 11:50 — REGNUM Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов оказал финансовую помощь для завершения строительства мечети в городе Махачкале. Он предоставил в общей сложности 1,5 млрд рублей, сообщил Хизри Абакаров — депутат Госдумы, представитель партии «Единая Россия».
Он отметил, что строительство мечети было начато несколько лет назад. Финансирование обеспечивали пожертвования верующих и меценатов. Однако завершить работы не представлялось возможным из-за недостатка средств. С помощью Керимова теперь мечеть будет достроена, написал Абакаров.
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