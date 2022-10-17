Махачкала, 17 октября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов оказал финансовую помощь для завершения строительства мечети в городе Махачкале. Он предоставил в общей сложности 1,5 млрд рублей, сообщил Хизри Абакаров — депутат Госдумы, представитель партии «Единая Россия».

Hlebushek Сулейман Керимов

«Сегодня муфтият Дагестана получил второй транш. Это средства, которые сенатор от Дагестана, мой друг, Сулейман Керимов, как и обещал, направил на завершение строительства мечети имени пророка Мухаммада в Махачкале. В общей сложности он перечислил на эти цели полтора миллиарда рублей», — написал Абакаров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что строительство мечети было начато несколько лет назад. Финансирование обеспечивали пожертвования верующих и меценатов. Однако завершить работы не представлялось возможным из-за недостатка средств. С помощью Керимова теперь мечеть будет достроена, написал Абакаров.