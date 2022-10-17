Лос-Анджелес, США, 17 октября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Композитор и кинематографист Майкл Джаккино, ранее выпустивший в онлайн-кинотеатре Disney Plus фильм «Ночной оборотень», заявил, что он не может стать режиссёром кинокомикса «Блэйд». Об этом 17 октября сообщает портал Looper.

Marvel Studios Marvel

Джаккино подчеркнул, что его картина, ставшая частью четвёртой фазы киновселенной Marvel, не снималась ради создания связи с другими проектами. Режиссёр отметил, что ему нравится такой «удивительный» персонаж как Блэйд, но он не готов входить в уже реализующийся проект, в особенности при том, что сейчас занимается чем-то другим.

«Сроки немного сумасшедшие. Поэтому я чувствую, что хочу, чтобы это был отличный фильм. Я хочу, чтобы это был потрясающий фильм, потому что этот персонаж во многом этого заслуживает. Но да, прямо сейчас нет», — подытожил Джаккино.

Напомним, премьера фильма «Ночной оборотень» про приключения супергероя Джека Рассела (Гаэль Гарсиа Берналь) состоялась на сайте Disney Plus 7 октября 2022 года. Особенностью фильма является то, что он выполнен в стилистике фильмов ужасов 30-х и 40-х годов XX века.