Челябинск, , 11:48 — REGNUM В Челябинске суд обязал мэрию города организовать уличное освещение на нескольких внутриквартальных проездах. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Освещение Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ранее в ведомство обратился один из жителей Ленинского района, который пожаловался на отсутствие такого освещения. Прокуратура и ГИБДД провели проверку и установили, что на восьми участках улично-дорожной сети отсутствуют фонарные столбы и другие элементы для наружного уличного освещения. А это противоречит требованиям федерального законодательства о безопасности дорожного движения и правилам благоустройства.

Прокуратура обратилась в суд и тот обязал администрацию Челябинска обеспечить на этих участках наружное освещение. Правда, решение суда пока не вступило в силу.