Пекин, 17 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Уровень воды в озере Поянху, крупнейшем пресноводном озере Китая, расположенном в провинции Цзянси на востоке Китая, снова поднялся выше 8 метров. По сообщениям СМИ, 4 октября уровень воды в озере достиг исторического минимума в 6,68 метра из-за многомесячной засухи в регионе, сообщает 16 октября газета Global Times.

Река Янцзы

Уровень воды в ключевой точке мониторинга озера Поянху поднялся до 8,17 метра утром 14 октября, а в других крупных точках поднялся выше 8 метров, сообщила China Media Group (CMG). Повышение уровня воды в озере Поянху произошло в нрезультате осадков и пополнения запасов воды из водохранилища Трех ущелий в низовьях реки Янцзы, говорится в сообщении со ссылкой на местный департамент гидрологии.

Будучи крупнейшим пресноводным озером страны, озеро Поянху считается барометром реки Янцзы. Из-за продолжающейся засухи и отсутствия осадков в провинции Цзянси с июля и низкого уровня воды в главной артерии реки Янцзы уровень воды в озере Поянху быстро падал. 23 сентября уровень воды в озере упал до 7,10 метров, что является историческим минимумом, после чего центр гидрологического мониторинга Цзянси объявил красное предупреждение о низком уровне воды.

С начала лета этого года в бассейне реки Янцзы наблюдалась редкая метеорологическая засуха. Благодаря недавним осадкам в бассейне реки Сычуань общая засушливая зона сократилась: северные и центральные районы китайских провинций Хубэй и Аньхой вновь пострадали от засухи, а в южных районах этих двух провинций уровень засухи снизился, сообщает Центр государственной службы погоды Китайского метеорологического управления (CMA).

В связи с постоянным повышением уровня воды в озере Поянху реке Янцзы, 9 октября в провинции Цзянси был понижен уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с засухой, со II до III уровня.