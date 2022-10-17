Бухарест, 17 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В течение ближайших нескольких месяцев сотни тысяч жителей Румынии, не имеющих регулярного заработка, получат специальные единовременные сертификаты (ваучеры), средства с которых можно будет направить на ремонт жилья и приобретение мебели. Об этом заявил румынский министр инвестиций и европейских проектов Марчел Болош, сообщает 17 октября бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

«Из-за отсутствия средств многие наши сограждане не могут провести в свои жилища современные системы отопления, зачастую они лишены возможности установить стеклопакеты в окна и перекрыть аварийную кровлю, — резюмировал Болош. — Необходимо предоставить им соответствующую помощь».

По словам министра, в ближайшее время Еврокомиссия выделит на реализацию этого проекта дополнительные средства из румынских активов ЕС.

Общая сумма проекта не разглашается. Предполагается, что каждая румынская семья, состоящая на учете в органах социальной защиты, получит ваучер на $200.