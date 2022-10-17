Тбилиси, 17 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Группа протестующих 17 октября выстроилась возле мэрии Тбилиси, чтобы создать «коридор позора» для всех, кто входит в мэрию. Об этом сообщает агентство «Новости Грузия».

LeontinaVarlamonva Здание городского муниципального собрания. Тбилиси

По данным журналистов, активисты требуют отставки мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Они считают его виновным в смерти девочки, которую поразило током в фонтане столичного парка Ваке.

Протестующие заявляют, что трагедия стала возможной из-за «коррупционных сделок» мэрии с подрядчиками, проводившими ремонтные работы в парке. Они принесли плакат с надписью: «Мама, фонтан меня убивает… Помоги мне, мама».

Напомним, гибель девочки в парке Вака произошла 13 сентября. Это случилось после долгого ремонта в парке, который курировал лично Каладзе.